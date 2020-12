Stiri pe aceeasi tema

- Zece invenții din domeniul medical din Italia, Portugalia, Ungaria, Romania și Polonia au primit sprijin pentru lansarea rapida pe piața, in urma caștigarii programului EIT Health InnoStars Headstart 2020. EIT Health a anunțat caștigatorii Headstart, una dintre competițiile sale emblematice in domeniul…

- Lista statelor din care la sosirea in Romania se intra in carantina pentru 14 zile a fost actualizata de Comitetul Național pentru Situații de Urgența. Au ramas pe lista „zonei galbene" Austria, Ungaria, Suedia, Portugalia, Elveția, Polonia, Italia, Danemarca, Bulgaria, Cehia, SUA, ...

- Auchan este un grup multinațional francez de retail cu sediul in Croix, Franța. Incepand din 2019, Auchan este unul dintre cei mai mari comercianți cu amanuntul din lume, cu prezența directa in Franța, Italia, Spania, Portugalia, Luxemburg, Polonia, Romania, Ungaria, Maroc, Taiwan și China și are 639…

- Comisia Europeana a platit marti a treia transa, in valoare de 8,5 miliarde de euro, din imprumutul acordat in cadrul instrumentului SURE, catre cinci state membre, se arata intr-un comunicat al Executivul comunitar. Astfel, Romania a primit trei miliarde de euro, Belgia – doua miliarde de euro, Ungaria…

- Citu, despre reducerea programului de munca si a salariilor bugetarilor: Nu luam astfel de masuri. Accentueaza criza si efectele revenirii se amana pe o perioada mai lunga Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, afirma ca nu se are in vedere reducerea programului de munca al bugetarilor sau al salariilor…

- ​În doar 4 ani, s-a triplat numarul gospodariilor din România care dețin cel puțin un televizor HD sau recepționeaza posturi TV în format HD, arata un studiu realizat de SES, operator internațional de sateliți. La finalul anului 2019 numarul gospodariilor HD din România era de…

- Romania a pierdut 6,595 miliarde euro in 2018 din neincasarea unor venituri reprezentand taxa pe valoarea adaugata (TVA), potrivit unui studiu privind deficitul de incasare a TVA publicat joi de Comisia Europeana, informeaza AGERPRES . Ca si in 2017, Romania a inregistrat cel mai mare deficit de incasare…

- Eurostat: Romania, intre tarile UE cu un declin semnificativ al economiei in trimestrul doi. Topul este condus de Spania, Croația și Ungaria PIB-ul zonei euro a inregistrat un declin de 11,8%, iar economia intregului bloc comunitar s-a contractat cu 11,4% in UE, in trimestrul al doilea al anului, comparativ…