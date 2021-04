Stiri pe aceeasi tema

- Asistam la o noua escaladare a conflictului PNL-USR PLUS. Premierul Citu fiind de partea PNL, evident, si ascultand de ordinele lui Orban. Corpul de control al premierului a finalizat ancheta de la ministerul Sanatatii si a decis sa sesizeze Parchetul General, inca nu se stie pentru ce fapta penala…

- Expresia ”sa vezi stele verzi” nu este departe de adevar, ba chiar are o baza reala. Termenul folosit in popor indica unele afecțiuni care pot deveni serioase. Ce se intampla in corpul tau cand vezi stele verzi? Noțiunea de ”a vedea stele”, verzi, galbene sau albastre, oricum, stralucitoare, nu e intalnita…

- Ce s-a intamplat, de fapt, in corpul tau atunci cand ai sesizat ca slabești fara sa faci vreun efort anume in aceasta direcție? Afla mai multe detalii despre cauzele evenimentului. Medicii vin cu un avertisment puternic in dreptul celor care se afla in aceasta situație. Ce se intampla in corpul tau…

- Cat rezista un om fara somn? O intrebare asupra careia oamenii de știința au incercat sa se concentreze de-a lungul timpului pentru a ajunge la un raspuns concret. In ciuda experimentelor care s-au facut este greu de spus insa cat poate rezista un om fara somn. Cu toate astea, putem sa analizam cazul…

- Ștefan Voinea, consilierul onorific al Ministrului Sanatații, a facut precizari legate de modul in care a accesat Registrul Electronic Național de Vaccinari (RENV). El spune intr-o postare pe Facebook ca nu a transmis nimanui parola de acces la Registrul Electronic, a solicitat acces in timpul week-end-ului…

- Cazul de la Constanța este al cincelea raportat oficial pe teritoriul Romaniei. Potrivit specialiștilor britanici, pentru barbații cu varsta de peste 60 de ani, riscul de mortalitate este de 10 la 1.000 pentru coronavirus și de 13-14 la 1.000 cu noua tulpina.Știre in curs de actualizare.

- Ziarul Unirea AVALANȘA de noi cazuri de Covid-19 cu tulpina britanica in regiunea Madrid: DRONE performante folosite pentru a supraveghea zonele carantinate Spania inregistreaza o AVALANȘA de noi cazuri de Covid-19 cu tulpina britanica in regiunea Madrid. DRONE performante vor fi folosite pentru a supraveghea…

- Ministerul Sanatații a anunțat, miercuri, ca in Romania au fost analizate pana in prezent 76 de probe pentru a identifica noi tulpini de coronavirus. Potrivit datelor, pana acum a fost depistat un singur caz cu noua tulpina din Marea Britanie. „Pana la data de 17/01/2021 au fost raportate 76 secvențieri…