- Clopotele au rasunat in oraș, strazile au stralucit de lumanarile aprinse in noaptea de Inviere. Dupa un an de restricții, cu biserici goale și cimitire ferecate, sarbatoarea Paștilor a adunat din nou sute, mii de creștini in toate parohiile.

- Prima ștacheta a fost atinsa la alegerile locale din 2020, cand Doina Federovici devenea prima femeie care caștiga președinția Consiliului Județean. A doua este doborata tot de o reprezentanta a Organizației Femeilor Social Democrate.

- Fotografii edificatoare demonstreaza amploarea acumularii militare a Rusiei in peninsula Crimeea, in Ucraina și de-a lungul frontierei ruso-ucrainene. Fotografiile din aceasta galerie au fost realizate in perioada 27 martie – 16 aprilie de catre Maxar Technologies, o companie de imagini prin satelit…

- Atat primarul sectorului 4, cat și cel al Capitalei și, respectiv, al orașului Popești-Leordeni au fost prezenți, marți, la inaugurarea pasarelei Popești Vest. Primarul Daniel Baluța a gasit ”cheia succesului” pentru dezvoltarea zonei de sud a Capitalei, reușind sa aduca la aceeași masa autoritațile…

- In perioada 21 – 23 martie au fost organizate mai multe competiții de șah, la care au participat jucatori legitimați de la CSM Focșani 2007și CM de Șah Speranța Focșani, ei obținand rezultatele prezentate in continuare. Cupa Radical Grup In perioada 20 – 21 martie 2021, in municipiul Vaslui, s-a desfașurat…

- Un accident de circulatie a avut loc, in urma cu putin timp, in Cartierul Coiciu din municipiul Constanta. Evenimentul rutier s a petrecut, cel mai probabil, pe fondul neacordarii de prioritate, in intersectia strazilor Crinului cu Steagului. Ambele masini au devenit de nefolosit. Una dintre ele s a…

- Incendiu in Valea Teilor. Un autoturism a ars in totalitate.In aceasta dupa amiaza, pompierii militari ai Detasamentului Tulcea au intervenit, cu doua autospeciale de stingere si o ambulanta SMURD, pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit la un autoturism, parcat pe strada, in localitatea…