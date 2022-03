Stiri pe aceeasi tema

- CS Minaur Baia Mare a caștigat toate meciurile din campionat disputate din luna noiembrie a anului trecut și pana la acest moment. Ultima victorie a minauriștilor a fost cea de azi, 36-30 cu cei de la SCM Poli Timișoara, joc contand pentru etapa cu numarul 22 din Liga Zimbrilor. Este victoria cu numarul…

- Dinamo va juca impotriva moldovenilor de la Zimbru Chișinau un meci amical sambata, de la ora 14:00, pe stadionul din Ștefan cel Mare. Nemulțumit de pregatirea fizica precara a elevilor sai, antrenorul ceh i-a anunțat pe jucatori ca in pauza competiționala vor urma zile in care vor fi supuși la cate…

- Razvan Lucescu, un car de nervi in Grecia. Antrenorul roman de la PAOK ii dedica tatalui sau victoria de joia trecuta din Conference League, in urma careia echipa greaca s-a calificat in optimile competiției. In acea zi Rusia ataca Ucraina, iar tatal tehnicianului de 53 de ani, Mircea Lucescu, era blocat…

- Antrenorul formatiei FCU Craiova, Nicolo Napoli, regreta ca elevii sai nu au reusit sa contabilizeze toate cele 3 puncte din jocul cu UTA Arad, incheiat 1-1, in Banie. „Au facut un meci bun baietii, au alergat mult, au jucat, am avut ocazii de gol, am avut si avantaj pe tabela, dar in ultimele 3 minute…

- Tehnicianul echipei Universitatea Craiova, Laurentiu Reghecampf, a declarat vineri seara, dupa meciul cu Sepsi, scor 1-3, ca este putin dezamagit de reactia pe care au avut-o jucatorii sai in repriza a doua, informeaza News.ro. “Victorie meritata pentru cei de la Sepsi. rPima repriza ne dam…

- FC Argeș - Dinamo, 2-1| Andrei Prepelița, antrenorul piteștenilor a vorbit despre succesul echipei sale in fața alb-roșiilor. Tehnicianul argeșenilor este fericit ca echipa sa a reușit sa se impuna și sa intrerupa seria negativa de 4 meciuri la rand fara victorie in Liga 1 și anunța ca echipa sa se…