Durău Park vă așteaptă cu noi atracții Cu unele dintre cele mai frumoase peisaje din țara și echipamente atractive pentru petrecerea timpului in aer liber, Durau Park va așteapta și anul acesta cu noi tentații care sa va transforme week-end-urile sau concediul intr-o experiența de neuitat. Unul dintre cele mai mari parcuri de distracții din Regiunea de Nord-Est a țarii, se intinde pe 7.200 de mp și este locul in care atat familiile cu copii, cat și cuplurile gasesc modalitați distractive de relaxare și practicare a unor sporturi. Aici exista un traseu de 830 de metri pentru bob, unde poți atinge o viteza de 40 de km pe ora, o pista… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

