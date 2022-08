Stiri pe aceeasi tema

- Gazeta Sporturilor a aflat motivul pentru care patronul Rapidului, Dan Șucu, „newcomer-ul” anului in fotbalul romanesc, a fost prezent la Supercupa Romaniei la handbal masculin dintre CS Dinamo și CSA Steaua. ...

- CSC Dumbravița a debutat cu dreptul la prima sa prezența in liga secunda, caștigand samptamana treucta, in deplasare, la Targu Jiu. Sambata, de la ora 11:00, pe stadionul „Ștefan Dobay” din Dumbravița, echipa va disputa de primul meci organizat pe teren propriu la nivelul Ligii 2. „Fața de saptamana…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat programul etapei secunde din Liga 2. Etapa cu numarul 2 incepe vineri, 12 august, de la ora 18:30, cu duelul dintre Csikszereda și Concordia Chiajna, doua formații cu pretenții de play-off. Runda se incheie marți, de la ora 18:00, cand Dinamo primește vizita Oțelului.…

- Progresul Spartac și Dinamo s-au duelat astazi in primul meci a ceea ce se anunța cel mai interesant sezon din istoria ligii secunde. Meciul s-a incheiat cu victoria la limita a „cainilor”, 1-0. Este pentru prima data de la inființarea celor mai importante cluburi sportive din țara, Steaua și Dinamo,…

- FCSB și Saburtalo se vor infrunta pe Arena Naționala, in manșa secunda din turul doi preliminar din Europa Conference League. In tur formația din Georgia a caștigat cu 1-0. Meciul se va desfașura joi de la ora 20.00 și va fi transmis in direct in Romania de un singur post de televiziune. Gigi Becali…

- Vlad Iacob, noul administrator special al lui Dinamo, a vorbit despre planurile pe care le are clubul alb-roșu in Liga 2. La primul sezon in a doua divizie, Dinamo se va duela cu CSA Steaua, iar meciul direct din sezonul regulat ii va avea pe „caini” ca gazde. Dinamo - CSA Steaua pe Arena Naționala?…

- Federatia Romana de Baschet impreuna cu Primaria Timisoara au decis ca accesul publicului la meciul cu Luxemburg sa fie liber, fiind asteptati cat mai multi suporteri care sa-i sustina pe ”Vulturi” in cursa de calificare.

- Stadionul „Flacara” din Navodari va gazdui, sambata, 28 mai, de la ora 12.00, meciul dintre echipele CS Navodari si RC Barlad, contand pentru etapa a sasea a Ligii Nationale de Rugby. Partida va fi transmisa in direct la TVR 1. Pregatita de antrenorii Cristian Husea, Cornel Suciu si Virgil Nastase,…