- VOCEA ROMANIEI 6 DECEMBRIE 2019 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING PRO TV: Vineri antrenorii nu mai pot alege cine sa mearga mai departe, iar destinul concurenților la Vocea Romaniei sta numai in mainile publicului, care iși poate vota favoriții prin sms la numarul 1200 (tarif 1.19 euro/ TVA inclus) sau…

- Saptamana aceasta incep edițiile live Vocea Romaniei. Vineri, 6 decembrie, de la ora 20:30, fiecare antrenor iși va prezenta cei trei concurenți pe care i-a ales pana in aceasta etapa a competiției, iar publicul iși va vota favoriții. Iar Horia Brenciu este sigur ca va caștiga aceasta ediție a show-ului.…

- VOCEA ROMANIEI 1 NOIEMBRIE 2019 LIVE VIDEO ONLINE PRO TV.Emoțiile iau proporții astazi la Vocea Romaniei și fiecare decizie a antrenorilor atarna greu pentru vocile ramase in concurs. In aceasta seara, de la ora 20:30, va fi o explozie de energie și entuziasm in prima runda de knockout-uri. …

- Tudor Chirila a avut un moment "poetic" la Vocea Romaniei, cu tinta directa in persoana Irinei Rimes, colega de juriu. Totul a plecat de la felul in care artista pronunta numele "Aristotel", cu accent moldovenesc.

- Ediția de vineri seara „Vocea Romaniei” a fost una incarcata de emoție, lecții de viața și spectacol, oferit atat de concurenți, cat și de juriu. Printre cei prezenți pe scena de la Pro tv s-a aflat și George Aghinea, fost participant la Romanii au talent, care a reușit sa intoarca toate scaunele, antrenorii…

