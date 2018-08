Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca in urma aplicarii noii legi a pensiilor, care va fi pusa saptamana viitoare in dezbatere publica, fiecare pensie va fi cel putin dublata in 2021. „Noua lege a pensiilor va schimba foarte multe lucruri in bine, pentru toate categoriile de pensionari. Fiecare…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca in urma aplicarii noii legi a pensiilor, care va fi pusa saptamana viitoare in dezbatere publica, fiecare pensie va fi cel putin dublata in 2021. „Noua lege a pensiilor va schimba foarte multe lucruri in bine, pentru toate categoriile de pensionari. Fiecare…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a facut un anunț de-a dreptul șocant în cadrul unei emisiuni TV, acesta declarând ca toate pensiile se vor dubla în urmatorii trei ani.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca în urma aplicarii noii legi a pensiilor, care…

- Noua lege a pensiilor, lansata in spațiul public saptamana viitoare. Anunțul a fost facut duminica, de ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu. Aceasta a mai spus ca legea se va aplica etapizat și ca pensiile vor crește anual. „Aș vrea sa va spun ca sunt bani de pensii, ca am primit bani in plus la rectificarea…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri seara ca proiectul legii pensiilor va fi finalizat pana in toamna, cand va incepe sesiunea parlamentara, iar la finalul anului va fi adoptat. "In aceasta vara voi lucra cu colegii mei, cu doamna Olguta Vasilescu, doamna prim-ministru si…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri seara la Antena 3 ca in aceasta vara va lucra cu premierul Viorica Dancila, cu ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si cu alti colegi pentru realizarea unei noi legi a pensiilor care sa “indrepte o uriasa nedreptate care exista in Romania de ani…

- "In aceasta vara voi lucra cu doamna Olguta Vasilescu, cu doamna prim-ministru si cu alti colegi si in toamna vreau sa intram in forta cu legea pensiilor. O vom face. Este o lege extrem de mult asteptata, este o lege nu usoara, dar este o alta masura pe care trebuie sa o luam ca sa indreptam o uriasa…

- Reactia lui Ponta vine in contextul informatiilor conform carora presedintele PNL a depus plangere penala impotriva premierului Viorica Dancila. "Ludovic Orban nu intelege si nu explica faptul ca Guvernul Dancila trebuie schimbat - doar prin mijloace politice democratice - pentru incompetenta,…