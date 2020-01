Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 a anuntat miercuri ca a deschis un al doilea dosar penal in cazul unui alt pacient care a fost operat in luna martie 2019 la Spitalul Floreasca si care ar fi suferit...

- Asistentele, brancardierii si anestezistul implicați in cazul femeii arse pe masa de operatie la Spitalul Floreasca vor fi primii audiati de procurori. Chirurgul Mircea Beuran a fost lasat ultimul pe...

- Serviciul Omoruri din cadrul Politiei Capitalei a preluat dosarul pacientei care a murit duminica seara dupa ce a luat foc pe masa de operație la Spitalul Floreasca. Anchetatorii fac cercetari pentru ucidere din culpa, relateaza digi24.ro.Politia Capitalei deschisese o ancheta dupa ce s-a aflat ca pacienta…

- Dosarul accidentului in care creatorul de moda Razvan Ciobanu si a pierdut viata, in Constanta, a fost clasat de procurori, scrie observator.tv. Procurorii din Constanta, care au anchetat accidentul in care Razvan Ciobanu a murit, au ajuns la concluzia ca nu exista niciun vinovat pentru producerea accidentului.Astfel,…

- Autoritațile intra tare și incep investigațiile in cazul care a șocat intreaga țara. O mama și doi copii au murit dupa ce intr-un bloc de pe strada Miorița din Timișoara s-a facut dezinsecție.Citește și: Noul avocat al mamei Luizei Melencu arunca in aer cazul Caracal: de la dosar LIPSESC probe privind…

- Procurorii DNA ar fi deschis dosar penal in rem, in cazul dezvaluirilor Rise Project despre Dan Barna. Anchetatorii vizeaza o posibila fraudare a fondurilor europene, potrivit G4Media.ro. Surse apropiate anchetei au explicat ca dosarul clasat de DNA structura teritoriala Alba ar fi cuprins doar o mica…