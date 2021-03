Stiri pe aceeasi tema

- 1 of 4 La aceasta ora, politistii de combatere a criminalitatii organizate din Iasi, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Iasi, efectueaza perchezitii la locuintele unor persoane banuite de trafic de droguri si efectuarea de operatiuni fara drept cu substante susceptibile de a avea efecte psihoactive.…

- Mai multe persoane au fost retinute.Trei persoane au fost retinute si alte trei sunt cercetate sub control judiciar, in urma unei actiuni desfasurate de politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Braila si Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Galati, sub coordonarea…

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Iasi si procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat o actiune pe linia combaterii traficului de risc si mare risc. In zilele de 3 si 4 februarie a.c., politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Iasi, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T.…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Iasi, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Iasi, au efectuat doua perchezitii la locuintele a doua persoane banuite de trafic de droguri de mare risc. in cadrul unei actiuni pe linia combaterii traficului de droguri de risc si de mare risc,…