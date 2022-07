Stiri pe aceeasi tema

- Legatura Maramureșului cu Parisul este una puternica și de necontestat. Inca de pe Aeroportul Aurel Vlaicu din Cluj-Napoca, am simțit asta. Am intalnit-o pe doamna profesoara Lazar Natalia, Lector univ. dr. la Facultatea de Litere din Baia Mare care mergea la Paris unde participa un eveniment organizat…

- In ziua de 4 iulie 1934 a incetat din viata la Sancellemoz, in Franța, Marie Sklodowska Curie, savanta de origine poloneza. Marie Curie, nascuta Maria Salomea Sklodowska (n. 7 noiembrie 1867, Varșovia ) a fost o savanta poloneza stabilita in Franța, dublu laureata a Premiului Nobel. A fost singura…

- Tragedie cumplita pentru o familie din orașul Lyon din Franța. Doi parinți au ramas fara singurul lor copil, iubirea vieții lor, dupa ce o educatoare le-a ucis fetița de 11 luni. Copila a murit otravita, dupa ce educatoarea a stropit-o, iar apoi a pus-o sa inghita o soluție toxica, pe baza de soda caustica,…

- Situatie tensionata in administratia locala dupa ce primarul si-a asumat decizia de a reorganiza intreg aparatul din subordinea sa. Saptamana viitoare, consilierii locali vor fi chemati sa discute si sa aprobe reorganizarea asteptata de majoritatea lugojenilor. Desi a atras atentia subordonatilor, inca…

- Parchetul national antiterorist din Paris a cerut vineri pedeapsa maxima prevazuta de lege, inchisoare pe piata fara posibilitatea reducerii, impotriva lui Salah Abdeslam, singurul membru inca in viata al comandourilor de pe 13 noiembrie 2015 care au provocat moartea a 130 de persoane la Paris si…

- Monica Gabor se afla in Franța intr-o vacanța alaturi de partenerul sau de viața, iar vedeta a vizitat recent și o biserica, acolo unde a aprins o lumanare pentru parinții sai. Ea și sora sa, Ramona, au ramas fara cei care le-au dat viața, asta dupa ce s-au stins fulgerator.

- Brigitte Pastrama a atras atenția cu apariția ei de la petrecerea revistei VIVA!, dar și cu dezvaluirea neașteptata, aceea ca divorțeaza de Florin Pastrama dupa 3 ani de casnicie. Intr-un interviu pentru Wowbiz, vedeta a explicat cum iși cheltuie banii, dar s-a și aflat cum și-a asigurat averea inainte…