- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au depistat doi cetațeni din Siria, solicitanti de azil in Romania, care intenționau sa treaca ilegal frontiera. Cei doi sirieni au fost indrumati catre Centrul Regional de Cazare si Proceduri pentru Solicitantii de Azil Maramures. In data…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Satu Mare – ITPF Sighetu Marmației au depistat și reținut cinci cetațeni din Afganistan, solicitanti de azil in Romania, care nu-și justificau prezența in zona de frontiera. Acestia au fost indrumati catre Centrul Regional…

- Persoanele in cauza au fost conduse la sediul institutiei, unde s a stabilit ca sunt cinci adulti cu varste cuprinse intre 17 si 35 de ani si un minor in varsta de 10 ani, cetateni din Siria. Actiunea s a desfasurat cu sprijinul lucratorilor din cadrul Inspectoratului General de Aviatie al M.A.I. aflati…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Lunga au depistat, in zona de competenta, doi cetateni din Siria care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Serbia in Romania, pe jos, pe la frontiera verde. In data de 15.10.2020, in jurul orei 18.30, politistii de frontiera din…

- Politistii de frontiera timișeni au depistat doi cetateni din Siria care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Serbia in Romania, pe jos, pe la frontiera verde. Seara trecuta, in jurul orei 18.30, politistii de frontiera au depistat, pe direcția localitații de frontiera Comlosu Mare, județul Timiș,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Vicovu de Sus au depistat și reținut trei cetațeni straini, doi din Siria și unul din Libia care nu-și justificau prezența in zona de frontiera. Ieri, 26 septembrie a.c., la nivelul Sectorului Poliției de Frontiera Vicovu de Sus – I.T.P.F.…

- Polițiștii de frontiera din cadrul P.T.F. Petea au identificat și predat autoritaților competente un cetațean roman, cautat de autoritațile din țara pentru savarsirea infracțiunii de distrugere. Iulia Stan, purtator de cuvant ITPF Sighetu Marmației: ”In Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul…