Doi pietoni accidentați grav pe trecere, la Herculane BAILE HERCULANE – Un grav accident rutier s-a produs in aceasta dimineața pe DN 6, in zona garii din Baile Herculane, in urma caruia doua persoane au fost ranite! „In timp ce un barbat, cetațean turc, conducea un ansamblu de vehicule, pe DN 6, din direcția Caransebeș catre Orșova, la km 380+200 m, nu ar fi acordat prioritate de trecere unor pietoni, un barbat și o femeie, angajați in traversarea drumului public pe trecerea pentru pietoni, semnalizata cu indicatoare și marcaje rutiere. In urma accidentului a rezultat ranirea grava a celor 2 pietoni, ambii in varsta de 69 de ani, din Orșova“, informeaza… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

