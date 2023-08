Stiri pe aceeasi tema

- ​SpaceX, compania lui Elon Musk care dezvolta racheta Starship, a obținut profit in primele luni ale anului, iar cheltuielile au crescut semnificativ. Compania nu publica date financiare, iar informațiile au fost comunicate de Wall Street Journal.

- In doar 17 zile de la lansare, Barbie, regizat de Greta Gerwig, a vandut bilete de peste un miliard de dolari - o premiera pentru o femeie regizor. Ea a batut recordul deținut anterior de Patty Jenkins, care a regizat Wonder Woman.

- „Barbie” , un film realizat de Greta Gerwig, a depasit pragul de un miliard de dolari incasari la box-office-ul mondial la doar trei saptamani dupa lansarea in cinematografe, o premiera pentru o pelicula regizata de o femeie, informeaza AFP.

- Antreprenorul Richard Schueler a operat trei oferte de cripto-active: Hex, PulseChain si PulseX. SEC sustine ca Heart a promovat investitiile ”ca pe o cale catre bogatia grandioasa”. Ofertele au fost facute prin jetoanele Hex, care au fost comercializate ca un ”Certificat de depozit” bazat pe Ethereum.…

- Carlos Alcaraz are doar 20 de ani, dar este o vedeta in adevaratul sens al cuvantului in tenisul mondial. Se afla pe primul loc in clasamentul ATP, iar succesul din finala de la Wimbledon, in care l-a invins pe legendarul Novak Djokovic, a confirmat faptul ca este un sportiv care poate domina aceasta…

- Atacantul brazilian Neymar a fost condamnat de justitia din tara sa natala la plata unei amenzi de 3,3 milioane de dolari, dupa ce a construit un lac artificial fara autorizatie de mediu pe una dintre proprietatile sale din statul Rio (Brazilia), informeaza mass-media sud-americana, scrie agerpres.ro…

- Fortele jandarmeriei i-au urmarit pe suspecti pana la un spatiu de depozitare din districtul Kagithane din Istanbul, unde au confiscat bancnotele false de 100 de dolari care urmau sa fie trimise in tari africane. Casele suspectilor au fost perchezitionate, iar acestora le-au fost confiscati banii si…