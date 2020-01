Stiri pe aceeasi tema

- Un procuror DNA a cerut luni, la Tribunalul Bucuresti, condamnarea lui Valeriu Zgonea la inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta, intr-un dosar in care fostul presedinte al Camerei Deputatilor este acuzat ca a intervenit pentru numirea fiicei unui consilier judetean…

- Lovitura pentru Viorel Hrebenciuc, inainte de Craciun. Fostul deputat a fost condamnat, marti, de Tribunalul Bucuresti, la 3 ani inchisoare cu executare in dosarul Giga TV. In acelasi dosar, fosta sefa a Consiliului National al Audiovizualului Laura Georgescu a fost condamnata la 4 ani si 4 luni inchisoare…

- Bogdan Olteanu, fostul presedinte liberal al Camerei Deputatilor, a fost condamnat marti, de Tribunalul Bucuresti, la sapte de inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta, intr-un dosar in care este acuzat ca a primit 1 milion de euro de la omul de afaceri Sorin…

