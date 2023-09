Stiri pe aceeasi tema

- La solicitarea autoritatilor din Republica Moldova, procurori DNA au percheziționat un imobil din Predeal, unde au descoperit documente ce vizeaza cațiva functionari publici din țara vecina, acuzați de delapidarea unor bani destinați ajutorarii refugiaților ucrainieni. Procurorii DNA au descins azi…

