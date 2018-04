Divorţul i-a luat minţile. Şi-a înjunghiat soţia şi soacra, apoi le-a dat foc Un barbat din Reghin a comis o atrocitate greu de inteles, imediat dupa ce s-a pronuntat divortul pe care il intentase sotia sa. Barbatul s-a dus la apartamentul femeii, care locuia cu mama sa, o batrana paralizata si a ucis-o pe fosta sotie cu 11 lovituri de cutit, apoi a dat foc la apartament. Victima se mutase in apartamentul mamei sale dupa divort. Fostul sot se pare ca le-a injunghiat pe ambele femei, apoi le-a stropit cu benzina si le-a dat foc. Potrivit observator.tv, batrana a fost transportata la spital in stare critica. Criminalul a fost gasit intr-o masina… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol: rtv.net

