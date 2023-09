Stiri pe aceeasi tema

- Sursele noastre vampirești ne-au informat clar: Vladuț, vampirul modern care conduce Vlad Cazino, aniverseaza 5 ani de sloturi și alte jocuri de cazino online pe cea mai șmecherifica platforma de specialitate din Romania. Pentru a celebra momentul festiv, imediat ce și-a infipt colții in tortul aniversar,…

- Poate ca 5 ani nu inseamna mare lucru in viața unui vampir, insa pentru Vladuț, vampirul care pune la cale distracția șmecherifica la care tot mai mulți romani iau parte, aniversarea actuala inseamna foarte mult.

- Se implinesc 5 ani de la momentul in care Vlad Cazino s-a lansat pe piața romaneasca de jocuri de noroc online. Dupa ce a suflat in lumanari și și-a infipt colții in tortul aniversar, sarbatoritul - vampirul Vladuț, gazda celei mai cool platforme de cazino online din ținuturile romanești - a considerat…

- Mesaj de importanța naționala pentru romanii pasionați de jocuri de cazino: fratele vostru Vladuț aniverseaza 5 ani de la momentul lansarii cazinoului sau online, celebru peste mari și țari, dar disponibil doar pentru romani. ...

- Agricultura, construcțiile, industria alimentara și IT-ul sunt domeniile care, din aceasta toamna, vor pierde facilitațile fiscale pe care le aveau pentru remunerarea angajaților, precum scutirea de la plata impozitului pe venit, reducerea CAS ori exceptarea de la plata contribuțiilor pentru sanatate.„Vorbim…

- Anumite domenii ar ramane, din toamna, fara mai multe facilitați fiscale, precum scutirea de la plata impozitului pe venit, reducerea CAS ori exceptarea de la plata contribuțiilor pentru sanatate, odata cu implementarea noului OUG.

- Toți romanii iși doresc sa fie fericiți și sa aiba parte de mulți bani, insa asta nu este valabil in cazul tuturor nativilor din horoscop. Astrologii au anunțat care este zodia care va caștiga un sac de bani din toamna. Ei au noroc la LOTO, in cariera sau deschid o afacere prospera. Care este zodia…

- Ploiești, 07 august 2023 – Au mai ramas doar cateva zile in care iubitorii de cumparaturi pot profita de reduceri de pana la 90% la magazinele lor preferate din Ploiești Shopping City. Indiferent daca ești in cautarea celor mai noi trenduri in moda sau a unor experiențe interactive, Ploiești Shopping…