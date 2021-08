Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu se va intalni luni, 9 august, la sediul Guvernului, cu Dan Barna, co-președintele USR PLUS, și Kelemen Hunor, liderul UDMR, pentru a discuta despre nemulțumirile partenerilor de coaliție in ceea ce privește rectificarea bugetara, a anunțat Digi24. Catalin Drula, ministrul userist…

- Senatorul USR Irineu Darau si-a anuntat, joi, candidatura la presedintia USR PLUS, mentionand ca este convins ca, daca Dan Barna va fi presedinte al formatiunii inca patru ani si virtual candidat la prezidentiale, sansele partidului pentru alegerile din 2024 sunt foarte putine. „Candidez pentru presedintia…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, va prezenta, in sedinta coalitiei de miercuri, avizul pozitiv dat de Comisia de la Venetia la proiectul de desfiintare a Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie."Parlamentul se poate intruni in sesiune extraordinara fara nicio grija, pentru ca are solutiile…

- Motiunea a fost un exercitiu de imagine pentru PSD, un exercitiu pe care tocmai l-a pierdut, afirma presedintele Senatului, Anca Dragu. "Motiunea de cenzura a picat. Astazi, am aratat in Parlament ca suntem uniti si ca aceasta coalitie este singura sansa pentru dezvoltarea Romaniei. Motiunea…

- Arena Naționala din București a gazduit duminica seara, 13 iunie, primul meci organizat de Romania la EURO 2020, Austria – Macedonia, 3-1. Moment istoric pe care membrii importanți ai FRF, in frunte cu președintele Razvan Burleanu, l-au urmarit din zona VIP, alaturi de politicieni, iar foști mari internaționali,…

- Focusata pe alegerile din PNL, opinia publica a scapat din vedere importanta alegerilor din USR PLUS. Ne aducem aminte de aceasta importanta formatiune politica in contextul actual, cand fara ea nu se poate realiza o majoritate parlamentara in jurul PNL chiar presedintele Senatului. O figura destul…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat, luni, ca partidul sau nu va vota alaturi de USR PLUS proiectul de lege inițiat de formațiunea condusa de Dan Barna și Dacian Cioloș, care prevede acordarea unei zile libere pentru persoanele care doresc sa se vaccineze. “Nu au discutat cu noi inainte de depunerea…