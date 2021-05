Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea Nationala a Frantei a aprobat marti un amplu proiect de lege privind schimbarile climatice care va interzice extinderi ale aeroporturilor, sistemele de incalzire pe terase si va reduce risipa de ambalaje, relateaza Reuters. Franta isi propune sa reduca emisiile care provoaca efectul…

- Bogdan Mocanu se iubește de mai multe luni cu o tanara misterioasa și pare mai fericit pe zi ce trece. Artistul nu vrea sa ii dezvaluie identitatea inca, dar nu se poate abține sa nu posteze momente din intimitate. Mai indragostit ca niciodata, cantaarețul a vrut sa arte lumii intregi cum se ”alinta”…

- Circa 600 de kg de rasina de canabis au fost confiscate la frontiera dintre Franta si Spania, la bordul unui camion al carui sofer, cu dubla nationalitate - ucraineana si portugheza - a fost arestat, a indicat duminica parchetul din Bayonne (sud-vestul Frantei), relateaza AFP. Vamesii din…

- Romania U21 a facut un prim meci solid la Campionatul European de tineret, remizand cu Olanda U21, scor 1-1. De acum, calculele calificarii in urmatoarea faza ne obliga sa invingem una dintre gazdele turneului, sambata, la Budapesta.

- Domina Imobiliare, cea mai vizibila agenție de Real Estate din Oltenia, publica rezultatele anului 2020, din perspectiva apetitului pentru achiziții, vanzari și inchirieri. In 2020, apartamentele au inregistrat cea mai mare cerere, reprezentand aproximativ 72% din totalul tranzacțiilor incheiate de…

- Originara din Pitesti, Aida Valceanu locuieste de peste doua decenii in Franta, perioada in care a facut cariera in televiziune si s-a remarcat si ca o organizatoare de evenimente culturale de prim-rang. Avand un master in Jurnalism si Stiintele Comunicarii, Aida a lucrat aproape 10 ani pentru postul…

- Simona Halep a ajuns epuizata la conferința de presa de dupa meciul din turul doi de la Australian Open, caștigat dramatic in fața australiencei Ajla Tomljanovic, cu 4-6, 6-4, 7-5, dupa ce a fost condusa cu 5-2 in setul decisiv.

- Primarul de extrema dreapta din Perpignan, un oraș din sud-vestul Franței, a decis luni sa redeschida patru muzee municipale marți, fara sa aștepte opinia guvernului cu privire la aceste instituții închise de la sfârșitul lunii octombrie pentru a combate pandemia, potrivit AFP.Câteva…