Temutul virus inchide toate scolile pana in aprilie. Anuntul facut de primul ministru Premierul Japoniei, Shinzo Abe, a cerut joi tuturor gradinitelor, scolilor elementare si liceelor la nivel national sa inchida incepand de luni pana dupa vacanta de primavara a elevilor, care de obicei se incheie la…

Vaccinul impotriva epidemiei a fost descoperit. Iata ingredientul care ar distruge virusul ucigas Cercetatorii Universitatii din Tianjin, din apropiere de Beijing, au anuntat ca au dezvoltat un vaccin impotriva coronavirus (Covid-19).

Industria nuntilor in Romania creste ca Fat Frumos si nici nu e de mirare, pentru ca romanii sunt printre europenii care nu ezita sa isi oficializeze relatiile.

Credeți ca mancați oua? Sunt produse in laborator și va pot da tot organismul peste cap. Vezi cum le recunoașteți A manca sanatos in societatea de astazi a devenit o adevarata provocare.

Deja lansat pe piata, VW urmeaza ca sa extinda si mai mult gama de versiuni si modele derivate ale noii generatii Golf . In plus fața de masinile cu motoare slabute, in vanzare vor aparea in scurt timp modele cu motorizari hibride, dar si noul VW Golf GTI, programat pentru debut oficial la Salonul Auto…

Noile carti de identitate vor fi si carduri de sanatate. Vezi cand vor fi eliberate. Avertisment pentru cei ce calatoresc in UE Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat, in conferinta de presa, ca noile carti de identitate vor fi eliberate incepand cu luna august a anului viitor, vor avea CIP și…

Sfarșitul lumii vine in 2020! Anunțul care a șocat intreaga omenire Anunțul facut recent de adeptii apocalipsei a șocat intreaga omenire și a starnit numeroase controverse. Potrivit declarațiilor acestora, in 2020 va fi sfarșitul lumii. Ei au dezvaluit ce anume va provoca acest lucru, in urma caruia…

Nu toti bugetarii vor primi ZILE LIBERE in plus de Craciun si Revelion. Premierul Orban a facut anuntul Guvernul Orban a decis ca zilele de 27 decembrie si 3 ianuarie sa fie libere pentru angajatii din sistemul bugetar.