Stiri pe aceeasi tema

- Un nou film care se desfasoara in universul Star Wars, intitulat "Rogue Squadron", urmeaza sa fie lansat la sfarsitul anului 2023, in regia lui Patty Jenkins ("Wonder Woman"), a anuntat joi Disney, potrivit AFP.

- Sfarșitul anului vine cu vești bune pentru persoanele care vor sa lucreze in retail, curierat, e-commerce sau in industria alimentara. Numarul locurilor de munca a crescut caci, pe masura ce se apropie sarbatorile de iarna, activitatea angajatorilor din aceste domenii s-a intensificat, scrie startupcafe.ro…

- Sfarșitul anului vine cu vești bune pentru candidații care vor sa lucreze in retail, curierat, e-commerce sau in industria alimentara in condițiile in care numarul de joburi a crescut pe masura ce se apropie sarbatorile de iarna, iar activitatea angajatorilor din aceste domenii s-a intensificat. Astfel,…

- Un escroc prezumtiv, pus sub acuzare în Statele Unite pentru sustragerea a sute de mii de dolari de la profesionisti din industria cinematografica în timp ce se deghiza si imita o serie de femei influente de la Hollywood, a fost arestat în cele din urma în Marea Britanie, a anuntat…

- Lungmetrajul „Wonder Woman 1984”, regizat de Patty Jenkins, cu Gal Gadot in rol principal, va fi lansat in preajma Craciunului atat in cinematografe, cat si online, a anuntat Warner Bros, potrivit news.ro.Filmul va avea premiera pe HBO Max in aceeasi zi in care va incepe sa ruleze in cinematografele…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, marți, in cadrul unei videoconferințe, ca primele doze din vaccinul anti-Covid ar ajunge in Romania la sfarșitul lunii decembrie, iar din ianuarie ar urma sa inceapa vaccinarea personalului medical.„Avem o prima tranșa care ar trebui sa vina la sfarșitul…

- Acesta susține ca decizia de a reinchide restaurantele si cafenele aflate in spații inchise a fost luata fara ca autoritatile sa prezinte dovezi sau argumente. „Dupa aceasta decizie de a inchide restaurantele fara comunicare si fara argumente prezentate logic, din nou vom fi nevoiti sa trimitem in somaj…

- Liderul Organizației Mondiale a Sanatații, Tedros Adhanom Ghebreyesus, spune ca vaccinul impotriva coronavirusului ar putea fi gata pana la sfarșitul anului 2020. Șeful OMS face apel la solidaritate astfel incat sa se distribuie in mod egal dozele de vaccin atunci cand vor fi disponibile. „Vom avea…