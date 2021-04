Stiri pe aceeasi tema

- Confuzia, automultumirea si inconsecventa in combaterea COVID-19 fac ca pandemia sa fie departe de a se incheia, desi ea ar putea fi pusa sub control in cateva luni daca s-ar lua masurile sanitare adecvate, a declarat luni directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii

- Noua Zeelanda si-a lansat sambata programul sau de vaccinare impotriva Covid-19, avertizand in acelasi timp ca este vorba doar de un mic pas inainte in lunga lupta cu pandemia, transmite AFP.

- Profesorul spaniol Santiago Mas-Coma, expert al Organizației Mondiale a Sanatații, susține ca incertitudinea efectelor vaccinului și raspandirea noilor tulpini de coronavirus ii fac pe specialiști sa ia in calcul posibilitatea unei noi decalari a competițiilor. EURO 2020 va avea loc intre 11 iunie și…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat luni ca lumea este in pragul unui "esec moral catastrofal" al distributiei vaccinurilor, transmite Reuters. Tedros a cerut tuturor tarilor si producatorilor sa repartizeze mai echitabil dozele de…

- Numarul tarilor si teritoriilor in care se gaseste in prezent varianta de coronavirus depistata initial in Marea Britanie este de 50, in timp ce in 20 de state a fost identificata varianta detectata initial in Africa de Sud, conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS),