Intrat in vizorul procurorilor anticorupție, un director al Direcției Control Reprezentanțe Teritoriale și Comunicare din cadrul Agenției Domeniile Statului (A.D.S.) a fost arestat preventiv, dupa ce fusese reținut. DNA-ul il acuza pe Marius Ionel Nuța de trafic de influența. Și anume ca ar fi pretins de la un om de afaceri suma de 350.000 euro […] The post Director din cadrul ADS, arestat preventiv. DNA il acuza de trafic de influența/Pentru ce ar fi cerut 350.000 euro first appeared on Ziarul National .