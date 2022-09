Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo - CSA Steaua. Cele doua galerii au facut spectacol in tribune la inceputul meciului, duelandu-se in scenografii. Dupa ce s-au batut cu o ora inaintea startului partidei, ultrașii celor de la Dina,o și CSA Steaua au facut show in tribune, fiecare avand o scenografie impresionanta. Peluza Catalin…

- Dinamo și Steaua se intalnesc in aceasta seara incepand cu ora 21:30 in primul derby dupa o pauza de peste doua decenii. Meciul are loc pe Arena Naționala unde se așteapta o audiența de peste 25.000 de spectatori. Ultimul meci, inainte ca locul Stelei in Liga 1 sa fie luat de o societate comerciala…

- Fotbalul romanesc ofera momente rare. Duelul dintre Universitatea Craiova și Farul a fost oprit cateva zeci de secunde pentru ca doi suporteri s-au batut pe teren. Duelul s-a disputat la Severin, iar formația lui Mirel Radoi a caștigat cu 4-3, dupa ce oaspeții au condus cu 3-1. Doi suporteri s-au batut…

- Universitatea Cluj joaca astazi in deplasare in Giulești contra celor de la Rapid, intr-un duel care are in spate 89 de ani de istorie. Partida din runda cu numarul opt va avea loc de la ora 22:00.

- Steaua nu a invatat nimic din patania celor de la CFR Cluj de saptamana trecuta. Acelasi joc anost, aceeasi neimplicare in joc, aceeasi atitudine de vedete, toate acestea au dus la o infrangere in fata unei echipe despre care, inainte de tragerea la sorti, multi nici nu stiau ca exista. Saburtao - FCSB…

- Primarul municipiului București, Nicușor Dan, a anunțat ca primul sistem VAR (Video Assistant Referee) este montat și pus in funcțiune pe Arena Naționala. Primul meci din Romania cu arbitraj video va avea loc luna aceasta.

- Dumitru Dragomir (76 de ani), fost președinte al LPF, a laudat contribuția ofensiva a lui Nicușor Bancu (29) in Romania - Finlanda 1-0, dar spune ca aparatorul lateral mai are de lucrat pe faza defensiva. Romania mai are un singur meci de jucat in iunie, marți, pe 14, cu Muntenegru (ora 21:45, stadion…