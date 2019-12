Dan Nistor (31 de ani) a vorbit din nou despre varianta desparțirii de Dinamo. Capitanul „cainilor” sare in apararea lui Florin Prunea și Ionel Danciulescu, amenințati cu demiterea. Dinamo are astazi un meci decisiv pentru calificarea in play-off, la Botoșani, de la ora 20:00. Meciul e liveTEXT AICI și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Plus. ...