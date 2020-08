Dinamo, condamnată! Decizia publicată de FRF la miezul nopții o poate retrograda direct Federația Romana de Fotbal a postat un comunicat pe site-ul oficial prin care anunța ca barajul de menținere / promovare in Liga 1 se va juca pe 9 și 12 august,decizie care o afecteaza pe Dinamo. Anunțul facut de FRF, la miezul nopții, inseamna ca Dinamo, care mai are șase meciuri de jucat in play-out, nu mai are timp pentru a juca restanțele. Cel mai probabil, pana pe 9 august, elevii lui Gigi Mulțescu, aflați pe loc retrogradabil, mai au timp sa joace un meci. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

