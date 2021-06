Stiri pe aceeasi tema

- Cele doua nave militare iraniene care traverseaza Oceanul Atlantic și despre care se credea ca se indreapta spre Venezuela au schimbat cursul și acum se indreapta spre coasta de vest a Africii, scrie Politico, citand oficiali americani. Voiajul lor prin Atlantic, indiferent de incarcatura pe care o…

- Doua nave militare iraniene, un distrugator și o nava de transport, au ajuns in Oceanul Atlantic, a anunțat comandantul adjunct al armatei din Iran, amiralul Habibullah Sayyari, potrivit agenției oficiale IRNA, preluata de CNN. Este pentru prima oara cand nave iraniene ajung in Atlantic fara escala…

- Statele Unite si-au exprimat ingrijorarea in legatura cu prezenta in Oceanul Atlantic a doua nave iraniene care apar incarcate cu armament pentru Venezuela, a admis joi seful Pentagonului, Lloyd Austin.

- Statele Unite si-au exprimat ingrijorarea in legatura cu prezenta in Oceanul Atlantic a doua nave iraniene care apar incarcate cu armament destinat Venezuelei, a admis joi seful Pentagonului, Lloyd Austin, ramanand insa foarte discret cu privire la eventualele planuri pentru a impiedica acest transfer,…

- Statele Unite si-au exprimat ingrijorarea in legatura cu prezenta in Oceanul Atlantic a doua nave iraniene care apar incarcate cu armament pentru Venezuela, a admis joi seful Pentagonului, Lloyd Austin. El a ramas insa reținut in a dezvalui eventualele planuri pentru a impiedica acest transfer.

- Statele Unite si-au exprimat ingrijorarea in legatura cu prezenta in Oceanul Atlantic a doua nave iraniene care apar incarcate cu armament destinat Venezuelei, a admis joi seful Pentagonului, Lloyd Austin, ramanand insa foarte discret cu privire la eventualele planuri pentru a impiedica acest transfer,…

- Planurile militare chineze din Atlantic ingrijoreaza Statele Unite. Beijingul vrea sa inființeze o baza navala pe coasta de vest a Africii. Intr-un interviu acordat AP, generalul Stephen Townsend, care conduce Comandamentul SUA pentru Africa (Africom), și-a exprimat ingrijorarea cu privire la construirea…

- Taiwanul va lupta pana la capat daca China va ataca, a declarat, miercuri, ministrul sau de Externe, adaugand ca Statele Unite considera ca exista acest pericol, pe fondul creșterii presiunii militare a Beijingului, inclusiv cu manevre ale unui portavion in apropierea insulei. Taiwan, insula revendicata…