- Senatoarea AUR Diana Sosoaca a povestit intr-un interviu ca nu si-a dorit sa intre in Parlament, fiind „fortata” sa urmeaze aceasta cale de sot si de mai multi oameni politici. Avocata a vorbit si despre campania de vaccinare si a dezvaluit de ce crede ca nu o sa se infecteze cu Covid-19, desi a fost…

- Zeci de reprezentanți ai partidului AUR au ieșit, luni dupa-amiaza in fața Guvernului, la o manifestație care nu este insa autorizata. Cu steaguri tricolore in maini, oamenii spun ca au ieșit pentru a le mulțumi romanilor care i-au votat și i-au trimis in Parlament pe reprezentanții lor, printre…

- Presedintele Federatiei Romane de Ciclism, Eduard Novak, a primit, miercuri, aviz pozitiv pentru functia de ministru al Tineretului si Sportului din partea Comisiilor reunite pentru Invatamant, Stiinta, Tineret si Sport din Camera Deputatilor si Senat. La finalul audierilor care au avut loc la Camera…

- Luni a avut loc prima ședința a noului Parlament al Romaniei. Atat la Camera Deputaților, cat și la Senat au avut loc primele ședințe de lucru. Nu au fost foarte mulți senatori, dar cei care au fost prezenți s-au pus pe treaba. PDin pacate, a existat și un moment ieșit din comun. Este vorba de […] The…

- Preotul a postat pe Facebook ”un mesaj catre fostul sindicalist Ringo Damureanu, deputat de Dolj al AUR”: ”Domnule deputat,Am citit in presa locala despre gestul dumitale de bravada adolescentina facut la ceremonia de inmanare a certificatelor de parlamentari desfașurata astazi la Prefectura Dolj, cand…

- Senatoarea AUR Diana Sosoaca a anunțat, sambata seara, intr-un live pe Facebook, ca a primit informații potrivit carora cineva dorește sa o „interneze cu forța in spital”. "Este foarte clar ca se pune la cale infectarea mea cu Covid pentru ca vor avea viața grea cu mine in Parlament”, a spus senatoarea…

- PSD, PNL, USR PLUS, AUR și UDMR au trecut pragul electoral la alegerile de duminica și vor forma viitorul Parlament, potrivit datelor finale anunțate de Biroul Electoral Central. PMP și ProRomania nu au trecut pragul electoral. PSD a obținut la Camera Deputaților 28,9%, iar la Senat 29,32% PNL a primit…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) a obținut prima victorie la numai un an de la inființare: peste 500.000 de voturi care ii vor asigura accederea in Parlament, in contextul in care nu vor fi intervenții in procesul de numarare a voturilor. „Felicitari sutelor de mii de romani adevarați, este o…