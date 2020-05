Dezastru în SUA! Manifestații și jafuri după moartea lui George Floyd. Trump e în alertă Revoltele au loc in orașele in care s-au decretat interdictii de circulatie pe timpul noptii, cu scopul de a calma furia care a cuprins Statele Unite dupa moartea lui George Floyd, relateaza AFP, citat de news.ro. Totodata, presedintele american Donald Trump a promis ”sa opreasca violenta colectiva” dupa cinci nopti de revolta la Minneapolis, unde acest afroamerican in varsta de 46 de ani a murit luni pe mana politiei. In acest oras din Minnesota, in nordul tarii, agenti in tinuta antirevolta au luat cu asalt manifestanti care au incalcat interdictia de circulatie pe timpul noptii, respingandu-i… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

