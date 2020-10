Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat vineri ca doreste prelungirea cu un an a tratatului de dezarmare nucleara ruso-american New Start fara conditii, la trei zile dupa o oferta a Statelor Unite ale Americii de a prelungi acest acord care expira la inceputul anului 2021, dar in anumite conditii, relateaza AFP si Reuters.



'Am o propunere, si anume prelungirea acordului actual fara niciun fel de conditie pentru cel putin un an pentru a avea posibilitatea de a desfasura negocieri semnificative pe toti parametrii' problemelor aflate in discutie, a declarat Putin in cadrul…