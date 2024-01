Stiri pe aceeasi tema

- Azi, in jurul orei 17:40, polițiștii Secției 2 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca intr-un imobil de pe Aleea Sanatații din Timișoara, au fost gasiți decedați o femeie, in varsta de 49 de ani și fiul acesteia, in varsta de 24 de ani. Polițiștii s-au deplasat de urgența la fata locului,…

- Doi barbati, tata si fiu au fost gasiti luni dimineata morti intr-un apartament de pe strada Sirius din Timisoara, dupa ce un locatar care a simtit un miros intepator pe casa scarilor a sunat la numarul de urgente 112.Politistii de la Sectia 2 au intrat in locuinta celor doi si l-au gasit pe tata,…