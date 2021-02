Stiri pe aceeasi tema

- Derby-ul dintre cele doua campioane ale Romaniei, CSA Steaua si CS Rapid, s-a incheiat la egalitate, 11-11 (3-1, 1-2, 4-4, 3-4), miercuri, in Bazinul Floreasca-Tolea Grintescu din Bucuresti, in Campionatul National feminin de polo pe apa. Stelistele au condus pe intreaga durata a partidei, avand de…

- Lotul olimpic feminin de gimnastica artistica al Romaniei, care se antreneaza in mod normal la Deva, se va pregati la Bucuresti incepand cu 1 februarie pentru Campionatele Europene de la Basel (21-25 aprilie), anunta Federatia Romana de Gimnastica (FRG) intr-un comunicat de presa publicat, vineri, pe…

- SCM Ramnicu Valcea a invins-o pe HC Dunarea Braila cu scorul de 20-18 (12-13), joi, in etapa a 8-a a Ligii Nationale de handbal feminin, ale carei meciuri au fost gazduite de Sala Polivalenta ''Ioan Kunst-Ghermanescu'' din Bucuresti, anunța AGERPRES. Dunarea a condus la pauza cu un gol (13-12)…

- Meciul pe care CSM Bucuresti trebuia sa il joace in weekend in deplasare cu echipa Rostov pe Don, in etapa a 12-a a Grupei A a Ligii Campionilor la handbal feminin, a fost amanat din cauza infectarilor cu coronavirus din cadrul formatiei ruse. ''In urma numarului mare de cazuri pozitive de Covid-19…

- Derby de Manchester, una din cele mai așteptate partide din Premier League, s-a incheiat sambata seara in spatele porților inchise, fara ca vreuna din combatante sa fi marcat vreun gol, cu toate ca la fiecare poarta au fost ocazii importante, informeaza Mediafax. „Un joc lipsit de calitate…

- Conform așteptarilor, CSM Oradea a caștigat la scoruri categorice toate meciurile din primele șase etape ale turneului de la București, cel de-al treilea din actuala ediție a Superligii Naționale de polo pe apa.

- CS Rapid si CS Dinamo au terminat la egalitate, 7-7 (1-0, 2-2, 2-3, 2-2), sambata, In Bazinul Rapid din Bucuresti, intr-un meci din Campionatul National feminin de polo pe apa. Pentru Rapid au inscris Johanna Toth (2), Nikolett Laboncz, Alina Olteanu (3) si Mika Stankovianska, in timp…

- Cristina Neagu (32 de ani) a trasat concluziile dupa infrangerea suferita de CSM București in derby-ul cu Rostov, scor 22-27, in derby-ul Grupei A din Liga Campionilor la handbal feminin. Inevitabil, vedeta lui CSM București a adus aminte de problemele financiare cu care se confrunta echipa lui Adrian…