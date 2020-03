Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Marius Bodea a anuntat, sambata, ca demisioneaza din PNL, in semn de protest fata de decizia Biroului Permanent Judetean (BPJ) al PNL Iasi de a aproba candidatura lui Mihai Chirica la functia de primar. Bodea, care detinea si functia de presedinte al organizatie municipale a PNL, a scris sambata,…

- Citeste mai jos anuntul facut pe Facebook de (inca) seful pe municipiu al liberalilor ieseni: "Decizia Biroului Politic Judetean al PNL Iasi din aceasta seara este o mare palma data liberalilor, votantilor acestui partid si a simpatizantilor deopotriva. Dupa ani de opozitie si revolta impotriva lui…

- USR Iași anunța ca dezbaterea programata pentru duminica dintre candidații USR și PLUS la Primaria Iași, Liviu Iolu și Cosette Chichirau, se amâna. Liviu Iolu spune însa ca PLUS Iași nu a fost anunțat de amânare și din punctul lui de vedere dezbaterea se ține, potrivit Mediafax.Reprezentanții…

- "Ca Prim-vicepreședinte PNL Iași, cred ca eventuala primire in PNL a primarului Chirica este o eroare politica majora. Nicio ințelegere politica și niciun sondaj nu ma vor putea convinge ca actualul primar al Iașului este eficient. Lucrand de peste 15 ani in administrația orașului, ca director…

- Cosette Chichirau a scris pe Facebook ca "deciziile luate la Bucuresti, peste capul iesenilor si doar in interes personal si de gasca, sunt motivul pentru care Iasiul nu isi atinge potentialul de capitala". "Decizia PNL, daca este confirmata, este in contradictie totala cu pozitia PNL Iasi…

- In urma cu putin timp, deputatul Marius Bodea, cel aflat in carti pentru a candida, din partea PNL, la fotoliul de primar al Iasului, a remis un comunicat de presa care confirma zvonurile aparute in spatiul public, conform carora partidul a decis sa-l desemneze pe Mihai Chirica drept candidat la alegerile…

- Deputatul Marius Bodea, presedintele Organizatiei Municipale Iasi a PNL a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, ca el va fi candidatul formatiunii politice pentru Primaria Iasi, si a tinut sa infirme zvonurile conform carora primarul Mihai Chirica, acum independent, va candida pentru un nou…

- Deputatul Marius Bodea, presedintele Organizatiei Municipale Iasi a PNL a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, ca el va fi candidatul formatiunii politice pentru Primaria Iasi, si a tinut sa infirme zvonurile conform carora primarul Mihai Chirica, acum independent, va candida pentru un nou mandat…