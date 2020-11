Stiri pe aceeasi tema

- Condamnat definitiv in urma cu un an și jumatate, fugarul Cristian Rizea a ramas marți fara cetațenie moldoveneasca, potrivit unei decizii publicate in Monitorul Oficial din Moldova. In actele moldovenești pe Rizea il chema Mihai Cristian Luigi. Cand vine iarna in Romania. ANM a anunțat prognoza meteo…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, i-a retras cetațenia fostului deputat Cristian Rizea, condamnat la București și refugiat la Chișinau. Rizea susține ca el este parte a unui proces in Republica Moldova și nu va putea fi retrimis in Romania.Citește și: Ludovic Orban recunoaște SABOTAJUL…

- Igor Dodon, actualul președintele al Republicii Moldova, i-a retras cetațenia fostului deputat Cristian Rizea."Dragi Romani infractorii pe care ii devoalez au platit milioane de euro mafiei politice din Moldova condusa de Igor Dodon si Vladimir Plahotniuc pentru a imi retrage in mod abuziv…

- Fostul deputat Cristian Rizea, fugit din Romania dupa ce a fost condamnat la 4 ani si 8 luni de inchisoare cu executare, a fost filmat la Chisinau. Cristian Rizea a stat relaxat la o masa cu o narghilea, alaturi de o alta persoana, in timp ce un activist din Republica Moldova a sesizat politia sa constate…

- Deputatul roman Cristian Rizea, condamnat definitiv la patru ani si opt luni de inchisoare cu executare in Romania, a fost surprins de catre activistul Vasile Costiuc cum se plimba nestingherit prin Chisinau.

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat ca nu il protejeaza pe fostul deputat PSD Cristian Rizea, condamnat definitiv in Romania, in 2019, la 4 ani si 8 luni de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta și spalare de bani. "Va fi extradat", a declarat Dodon, potrivit site-ului…

- Potrivit lui Igor Dodon, acest a depus actele pentru obținerea cetațeniei moldovenești pe data de 14 noiembrie 2017, argumentand ca „are rude in Congaz”. Acesta a reiterat ca el, in calitate de președinte, nu a semnat pentru acordarea cetațeniei acestuia, iar pașaportul i-a fost acordat de Agenția…

- Marile puteri incearca sa atraga tarile mai mici, cum este Republica Moldova, in lupta lor geopolitica, afirma presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, intr-un interviu acordat AGERPRES. Liderul de la Chisinau, care candideaza din nou la alegerile prezidentiale din 1 noiembrie, vorbeste despre…