Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL, George Tuta, si liderul Grupului parlamentar al PSD, deputatul Alfred Simonis, au depus miercuri propunerea legislativa pentru modificarea si completarea unor acte normative pentru intarirea disciplinei autorizarii constructiilor.

- Patru persoane au fost ranite, sambata, in urma unui accident rutier produs in localitatea Ardeoani, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau.La locul accidentului au intervenit o autospeciala de stingere cu apa si spuma, un echipaj SMURD si o ambulanta SAJ. Fii la curent…

- Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, explica motivele pentru care a depus controversatul proiect de lege privind ONG-urile, criticat dur de multe organizații neguvernamentale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- O minora in varsta de 16 ani a fost data disparuta de conducerea Complexului de Servicii Piatra-Neamt, unde era institutionalizata, a informat, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt, potrivit Agerpres.Minora se numeste Ana Maria Spatariu si pe data de 17 februarie a parasit voluntar centrul…

- Peste 5.100 de nereguli privind prevenirea situatiilor de urgenta au fost constatate, anul trecut, in urma controalelor efectuate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bistrita-Nasaud, fiind aplicate inclusiv 364 de amenzi in valoare de 571.300 de lei, potrivit datelor prezentate luni de…

- Deputatul PSD Alfred Simonis a afirmat, marti, la Prima News, ca in cadrul unor negocieri in coalitie se va stabili daca protocolul legat de rotativa guvernamentala va fi respectat intocmai cum a fost parafat in urma cu un an sau daca vor fi facute anumite modificari. Fii la curent cu cele…

- Dimitri Vegas vine pe scena principala a primei ediții a festivalului Massif, care va avea loc in perioada 3-5 martie in Poiana Brașov. In premiera pentru scena unui festival din Romania este faptul ca in deschiderea show-ului sau va mixa soția lui, Mattn, aflata și ea in TOP 100 DJ Mag, informeaza…

- Doi tineri din comuna Bran, sot si sotie, au fost gasiti morti, luni dimineata, in casa in care locuiau, informeaza agenția de presa News.ro. Barbatul, care lucra la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, si sotia sa, asistent medical, au fost gasiti intinsi pe burta si plini de sange, intr-un…