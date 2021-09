Demisii în şcoli şi la ISJ Dolj De, ieri, au intrat pe functii de conducere noi directori si inspectori scolari. Una dintre schimbari este la o unitate de invatamant la care trei saptamani au fost proteste ale personalului angajat si parintilor, nemultumiti de schuimbarea managerului. De ieri a fost numit un nou director, fiind al treilea in mai putin de o luna. De asemenea, demisii si noi numiri au fost si la nivelul Inspectoratului Scolar Judetean Dolj. A fost numit al treilea director la Filiasi Saptamana a inceput cu noi manageri si inspectori scolari. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului Scolar Judetean Dolj noile… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

