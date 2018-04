Demersuri pentru ecologizarea platformei de la Dâlja Nota conceptuala și tema de proiectare pentru “desființare platforma de stocare temporara a deșeurilor din municipiul Petroșani”. Consiliul Județean Hunedoara face un prim pas pentru desființarea și ecologizarea locului in care a funcționat platforma de stocare temporara a deșeurilor, din municipiul Petroșani. In acest context, a fost aprobata nota conceptuala și tema de proiectare. “Gestionarea deșeurilor menajere este o problema deosebit de importanta pentru autoritațile administrației publice locale din județul Hunedoara, care au trebuit sa gaseasca soluții adecvate de conformare… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

