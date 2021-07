​Deficit bugetar de 2,96% din PIB la jumătatea anului România a înregistrat un deficit bugetar de 2,96% din PIB, în primele 6 luni din acest an, în scadere cu 1,38 puncte procentuale comparativ cu perioada similara din 2020. De unde vine scaderea? Anul trecut firmele au amânat plata taxelor, iar de la finalul anului, în special de la începutul acestuia, au început sa le plateasca apelând la procedura de eșalonare simplificata. Deci vorbim în principal de un efect de baza.



Ca valoare, se ridica la 33,8 miliarde lei, fiind în scadere cu 11,3 miliarde lei.



Cele de mai sus…

Sursa articol: hotnews.ro

