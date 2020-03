Decretul prin care presedintele Klaus Iohannis l-a desemnat pe Ludovic Orban premier a fost publicat, vineri, in Monitorul Oficial. Seful statului a semnat decretul prin care il desemneaza pe Ludovic Orban, liderul PNL, in calitate de candidat la functia de prim-ministru, pentru a cere votul de incredere al Parlamentului asupra programului si listei noului Guvern in urma consultarilor pe care le-a avut, tot vineri, cu partidele si formatiunile parlamentare prin sistem de teleconferinta. Florin Citu si-a depus joi mandatul de premier desemnat inainte de plenul reunit al Parlamentului, in care urma…