- Chipciu și Musi au marcat singurele goluri din Petrolul - Universitatea Cluj (1-1), un meci desfașurat pe-o vreme caniculara, in care Constantin Budescu și-a ingropat echipa, dupa ce-a irosit lamentabil o lovitura de la 11 metri facuta cadou de Pițian, iar Andrei Gorcea s-a evidențiat in poarta clujenilor.…

- Daniel Chirița, fost jucator de fotbal la echipele Petrolul Ploiești, Universitatea Craiova și Rapid București, in varsta de 49 de ani, a fost reținut de oamenii legii. Potrivit primelor informații, acesta ar putea sa ajunga in spatele gratiilor, dupa ce a fost prinși de polițiști conducand fara permis.

- Gica Hagi a fost extrem de furios la finalul partidei dintre CS Universitatea Craiova și Farul, incheiata 1-1. Gica Hagi, managerul dobrogenilor, crede ca „roșul” primit de Alibec a influențat desfașurarea partidei, dar l-a iertat pe atacant. Gica Hagi, dupa CS Universitatea Craiova - Farul 1-1 „Un…

- Mihai Rotaru, acționarul de la Universitatea Craiova, a fost la meciul cu CFR de la Cluj, scor 1-1, și a fost surprins de ce au strigat suporterii ardeleni. Fanii CFR-ului au scandat „hoții, hoții”, dupa cum declara Rotaru, nemulțumiți de arbitrajul lui Radu Petrescu. ...

- Chindia pierde meciul din aceasta seara, disputat pe Ilie Oana, contra celor de la Petrolul, dupa ce au avut avantaj la pauza... Pentru targovișteni a inscris Popadiuc, in minutul 5, aceștia fiind egalați tot in minutul 5, dar al reprizei secunde, prin Diomande, care abia intrase in teren. Meciul…

- Ucraina și Republica Moldova au obținut oficial, acum un an, statutul de țari candidate la aderarea la UE, dar ele primesc, acum, un mesaj descurajator din partea președintelui Poloniei, Andrzej Duda, care promite ca le va susține aderarea, insa abia in anul 2025. Polonia s-a dovedit unul dintre cei…

- Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat chiar Constantin Budescu, jucatorul de top al echipei din Ploiești. De aceasta data, camere de filmat l-au surprins pe unul dintre cei mai cautați fotbaliști de la noi intr-o forma de zile mari.…

- A aparut reacția lui Adi Mutu, dupa ce fanii Rapidului i-au cerut demisia. Mutu a vorbit la finalul meciului Universitatea Craiova – Rapid, scor 3-1, din etapa a 4-a a play-off-ului Ligii 1. Echipa „Briliantului” a cedat in Banie și a ramas pe locul 5 in clasament. Trece prin cel mai dificil moment…