- Minora de 11 ani, insarcinata in luna a cincea, a fost internata in spital pentru analize medicale si va ramane in grija familiei, a declarat sefa Serviciului Preventie, Interventie, Situatii Speciale din cadrul Directiei Generale pentru Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Tulcea, Camelia…

- Salariatii si beneficiarii centrelor din cadrul DGASPC Giurgiu au inceput vaccinarea cu doza a treia, dar continua si vaccinarea cu prima doza si a doua de vaccin anti-COVID-19. "La nivelul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Giurgiu, din cei 505 salariati ai structurilor…

- Platforma, un centru itinerant pentru copiii cu dizabilitati din Delta Dunarii, s-a scufundat, vineri, 15 octombrie, la Mahmudia. Aceasta a fost inaugurat de ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, la 22 septembrie și inca nu incepuse activitatea. Sambata dimineata incep lucrarile de…

- "Cei sapte copii din centrul respectiv participa online la cursuri, iar in centru au fost luate toate masurile pentru a preveni raspandirea bolii", a declarat Gabriel Marinov, directorul general al Directiei Generale pentru Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Tulcea, citata de Agerpres.Potrivit…

- Inspectoratul de Poliție Județean din Iași cerceteaza moartea fetiței de 2 ani , dusa de mama ei la Spitalul de Copii din Iași dupa ce, a pretins ea, s-a inecat in cada. Reprezentanții DGASPC spun ca medicii au descoperit semne de violența pe corpul copilei, inclusiv fracturi și alte leziuni mai vechi.…

