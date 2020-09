Stiri pe aceeasi tema

- Ros-galbenii sunt singurii care inca nu au calcat iarba pentru editia 2020-21 a Ligii 2. Miercuri, Ripensia spera sa intre in sfarsit pe teren, la Severin, in restanta cu FC U Craiova 1948 din prima etapa, meci amanat din cauza cazurilor de Covid semnalate de tabara olteana. Timisorenii au „fiert” in…

- Nou promovata in Liga 2 , FCU Craiova a ramas fara antrenor principal chiar inainte de debutul in editia de campionat 2020-2021. Clubul oltean a emis astazi un comunicat in care a anuntat despartirea de Eugen Trica (44 de ani), fara sa fie oferite prea multe detalii. „Contractul dintre FC Universitatea…

- CS Universitatea Craiova și CFR Cluj sunt programate sa joace luni, de la 21:00, meciul care va decide titlul in Liga 1. Calculele pentru titlu sunt complicate, intr-un final de sezon dat peste cap de coronavirus. CFR Cluj este prima in acest moment, cu doua puncte peste CS Universitatea Craiova. Oltenii…

- Ripensia Timisoara a oficializat astazi inregimentarea fundasului sarb sosit initial in probe. Nenad Lalic l-a convins rapid de calitatile sale pe tehnicianul Cosmin Petruescu si a semnat o intelegere pe trei ani cu ros-galbenii. Acestia se despart, in schimb, de un alt tanar aparator, Ionut Gavrila,…

- Dacia Buiucani a suferit a doua infrangere in acest sezon al Diviziei Nationale. Formatia a cedat cu 0-2 in fata echipei Petrocub Hincești. Primarul capitalei Ion Ceban a transmis un mesaj de susținere echipei și a menționat ca „totul abia incepe”.

- Meciul dintre FCSB și CFR Cluj a fost amanat, dupa ce Alexandru Paun (25 de ani) a fost confirmat cu Covid-19. Sorin Carțu, președintele celor de la CS Universitatea Craiova, cere inghețarea campionatului. CS Universitatea Craiova este in lupta directa cu CFR Cluj pentru titlul din Liga 1. Oltenii au…

- Ziarul Unirea Podul peste raul Mureș, un coșmar pentru navetiști. Cozi zilnice și nervi pentru șoferi din cauza rosturilor de dilatație din bitum care au cedat dupa nici un an Deși in vara anului 2019 au fost facute lucrari de consolidare la podul de pe DN1, peste raul Mureș, rosturile de dilatație…

- Ripensia continua sa se desparta de jucatori in aceasta vara. Printre jucatorii aflati la final de contract si carora nu le-a fost oferita o noua intelegere se afla fundasul central Mihai Hecsko. Noul antrenor al ros-galbenilor, Cosmin Petruescu, a precizat ca despartirea vine pe fondul dorintei clubului…