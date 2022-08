Stiri pe aceeasi tema

- Prima Doamna a SUA, Jill Biden, a fost testata pozitiv Covid-19, prezentand ”simptome ușoare”, a anunțat, marți, Casa Alba, precizand ca soțul sau, Joe Biden este negativ, anunța BFMTV. Simptome apropiate unei raceli Soția președintelui SUA ”a inceput sa dezvolte simptome asemanatoare unei raceli” luni…

- Simona Halep (locul 16 WTA. si cap de serie numarul 3) va juca, miercuri, in optimile turneului de la Washington (Statele Unite ale Americii), dotat cu premii totale in valoare de 251.750 de dolari. Jucatoarea romana de tenis va evolua impotriva rusoaicei Anna Kalinskaia (numarul 71 WTA), in al doilea…

- Circa 3.000 de caini din Romania și strainatate au participat in weekend la Arad la mai multe concursuri de frumusețe. Mai precis, au fost șase expoziții chinologice, dintre care trei internaționale, care au avut loc pe Arena Chinoligica „Gheorghe Schill”. Concurența pentru titlurile puse la bataie…

- Pentru a marca, saptamana viitoare, 25 de ani de la lansarea Parteneriatului Strategic dintre Romania si Statele Unite ale Americii, Ambasada Romaniei la Washington anunța organizarea unei serii de evenimente, parte a programului aniversar derulat de-a lungul intregului an pentru marcarea acestui…

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, Andrei Muraru a fost primit de președintele Joe Biden la Casa Alba. „I-am transmis Președintelui Statelor Unite mesajul Președintelui Klaus Iohannis, precum și dorința noastra de a intari parteneriatul trainic dintre Romania și SUA”, anunța el.

- Haosul s-a instalat pe o strada din capitala Statelor Unite, Washington, dupa un atac armat ce a ucis un adolescent și a ranit trei persoane, inclusiv un ofițer de poliție. Conform unui film postat pe Twitter de National Fraternal Order of Police, un sindicat al poliției din SUA, pe o strada aglomerata…

- Mai multi senatori si democrati republicani au ajuns la un acord in ceea ce priveste un cadru legislativ referitor la folosirea armelor de foc in Statele Unite ale Americii. Anuntul vine in contextul in care recent au avut loc noi masacre in SUA, care au socat intreaga lume. Problema este ca acest acord…

- Presedintele rus Vladimir Putin a avertizat Occidentul ca Rusia va lovi noi tinte daca Statele Unite ale Americii vor incepe sa furnizeze Ucrainei rachete cu raza mai lunga de actiune, a relatat duminica agentia de presa oficiala rusa TASS, citata de Reuters. In cazul in care astfel de rachete vor fi…