De mâine cresc amenzile pentru persoanele care deranjează vecinii Amenzile pentru persoanele care deranjeaza vecinii cresc de duminica, 26 ianuarie. Amenzile pentru cei care deranjeaza in mod repetat vor porni de la 2.000 de lei, potrivit avocatnet. ,,Persoanele care vor tulbura in mod repetat liniștea publica și iși vor deranja vecinii cu zgomote puternice in orele de liniște și cu muzica la volum mare vor fi amendate sau li se va impune sa presteze ore de munca in folosul comunitații, conform Legii nr. 192/2019, care a fost publicata in Monitorul Oficial in octombrie 2019 și care se va aplica din 26 ianuarie 2020.Concret, legea aduce modificari in ceea ce… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol: newsbv.ro

