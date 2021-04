De ce România continuă să imunizeze oameni cu AstraZeneca, deși unele țări au renunțat la acest vaccin? Explicațiile medicului Valeriu Gheorghiță Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a explicat joi seara de ce Romania continua sa vaccineze oameni cu serul produs de compania anglo-suedeza AstraZeneca, deși unele țari au decis sa renunțe la el. „Datoria noastra este sa creștem ritmul de vaccinare, incat timpul de așteptare sa fie cat mai scurt. Romania nu iși permite acum sa renunțe la vaccinarea cu AstraZeneca. Pfizer are o stabilitate redusa, care necesita condiții speciale de stocare”, a declarat, la TVR 1, Valeriu Gheorghița. Acesta a asigurat ca noul coronavirus nu va suferi noi mutații, daca se atinge o rata de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

