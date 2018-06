De ce i-a trimis Kim Jong-un o scrisoare atat de mare lui Trump? Liderul nord-coreean Kim Jong-un, care a fortat nota recurgand la amenintari si laudarosenie in incercarea de a obtine securitate si beneficii economice pentru tara sa de pe urma programului nuclear nord-coreean, a devenit notoriu pentru scrisorile sale, scrie The Associated Press.



Presedintele american Donald Trump a declarat vineri ca summitul sau incert cu Kim este din nou in carti. El a facut acest anunt la finalul unei intalniri cu un emisar nord-coreean de rang inalt, la Casa Alba, care i-a adus o scrisoare personala de la Kim, intr-un plic alb, aproape la fel de mare cat un ziar…

Sursa articol si foto: business24.ro

