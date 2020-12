Stiri pe aceeasi tema

- Noul Mers al Trenurilor a intrat in vigoare de la miezul noptii si tot de atunci CFR Calatori a introdus o cursa noua pe ruta Brasov – Constanta, precum si trenurile care leaga Gara de Nord de Aeroportul Otopeni. Pe aceasta relatie vor circula 36 de perechi de trenuri, ale CFR Calatori si doi operatori…

- Procurorii DIICOT si ofiteri de politie judiciara efectueaza, miercuri, 386 de perchezitii domiciliare in Bucuresti si 28 de judete, in cadrul unor ample actiuni ce vizeaza destructurarea unor grupari infractionale de criminalitate organizata. Potrivit unui anunt al DIICOT, in contextul epidemiologic…

- București a raportat joi cele mai multe cazuri de infectari cu coronavirus, 301, in scadere fața de ziua precedenta, cand au fost inregistrate 405 cazuri noi. Patru județe, Iași, Constanța, Cluj și Bacau, au raportat peste 100 de cazuri noi in ultimele 24 de ore.Romania a inregistrat astazi, 1 octombrie…

Pana astazi, 4.792 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat, informeaza Grupul de Comunicare StrategicaIn intervalul 28.09.2020 (10:00) – 29.09.2020…