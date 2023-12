De-ale Puterii: „Era mai bine pe vremea lui Ceaușescu” Aproape 50% dintre romani cred ca regimul comunist a insemnat un lucru bun, procent mai mare decat in urma cu 10 ani, ne informeaza INSCOP. De asemenea, peste 46% dintre romani cred ca inainte de 1989 se traia mai bine comparativ cu situatia din prezent. Aceasta masuratoare are loc destul de frecvent, la comanda unor organisme media. Procentele de mai sus cresc continuu, dar totul este explicabil. Pentru cei care nu au trait in Epoca de Aur a ceaușismului, pentru cei care nu au avut parte de marea provocare a edificarii societații socialiste multilateral dezvoltate, masuratoarea pare rece, irelevanta.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

