David Popovici a cucerit, sambata, titlul in proba de 100 de metri liber de la Campionatele Naționale de Natație, de la Otopeni, cu timpul de 47,61 secunde și a facut baremul pentru Jocurile Olimpice de la Paris, informeaza Gazeta Sporturilor . Dupa ce a obținut 4 medalii de aur in primele zile, sportivul de 18 ani s-a impus și in proba de 100 metri liber, cu un timp mai bun decat 48,34 secunde, ceea ce ii asigura participarea la JO 2024. „Mi-am propus sa fac baremul chiar astazi, dar am zis ca nu e nicio graba. Asta e frumos, cand nu iți dorești ceva cu orice preț, reușești. La orice competiție…